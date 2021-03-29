Губернатор Подмосковья поручил разработать план по благоустройству городов после зимы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов подготовить мобилизационный план по наведению порядка в городах после зимнего сезона.

"На прошлой неделе я посетил несколько городов, территорий. Огромный запрос на очень активную работу учреждений благоустройств. Прошу вас на этой неделе соответственно подготовить четкий мобилизационный план по наведению порядка. Все города должны радовать глаз. <…> Игорь Борисович (Тресков, вице-губернатор Подмосковья) и Евгений Акимович (Хромушин, зампредседателя правительства Подмосковья ), прошу вас эту работу сопровождать. На этой неделе в середине или по ее завершении убедитесь, что у каждого есть план, который позволит нам видеть города чистыми и опрятными", - сказал Воробьев в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов в понедельник.

По его словам, также дорожные службы Подмосковья должны иметь план по устранению ям.

Он напомнил, что на территории Московской области через месяц пройдет общеобластной субботник. "Но задача сделать его удобным, доступным, чтобы те жители, те предприятия, которые традиционно принимают участие, могли совершенно спокойно внести свою лепту", - добавил Воробьев.

Муниципальные субботники пройдут 3, 10 и 17 апреля, а 24 апреля состоится общеобластной субботник.

В новость внесена правка - (13:32 мск) - Передается с исправлением дат субботников в последнем абзаце.