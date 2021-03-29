Общеобластной субботник пройдет в Подмосковье 24 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют провести общеобластной субботник 24 апреля. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами регионального правительства и главами городских округов сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

"Что касается проведения общеобластного субботника, он запланирован на 24 апреля. Традиционно это последняя суббота апреля. Муниципальные субботники пройдут у нас в каждом муниципалитете 3, 10 и 17 апреля", - сказал Хайкин.

Он отметил, что в рамках субботников будут приведены в порядок парки и общественные территории, дворы, объекты памяти Великой Отечественной войны, улицы и дороги, и прочие территории. "У каждого главы должен быть четкий план по приведению каждого объекта в порядок", - добавил Хайкин.

Министр рассказал, что планируется провести уборку мусора, ремонт лавочек и урн, покраску ограждений и декоративных заборов, обустройство клумб и высадку деревьев.

"Также [планируем] отдельно приступить к оцифровке ям во дворах с 30 марта - как раз снег у нас сошел - и приступить к выполнению ямочного ремонта с 10 апреля. В этом году из областного бюджета на данные цели направлено почти 600 млн рублей в муниципальные образования", - рассказал Хайкин.