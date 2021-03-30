Около 3 тыс. га земель вдоль дорог обработают от борщевика в Подмосковье

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. га земель вдоль региональных и муниципальных дорог обработают в Московской области в 2021 году. Работы начнутся во второй декаде мая. Об этом во вторник в ходе круглого стола в Мособлдуме сообщил начальник управления ремонта и содержания автодорог Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Артур Девичев.

"В 2021 году мы планируем провести работу на порядка 2,8 тыс. га, из которых 2,5 га - региональная сеть дорог и 300 га - муниципальная сеть", - сказал Девичев.

По его словам, приступить к выполнению работ планируется после майских праздников. Больше всего работ запланировано провести в Волоколамске, Рузе, Дмитрове, Можайске, Солнечногорске, Истре и в Пушкинском округе.