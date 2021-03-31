Портал о детском отдыхе в Подмосковье заработает с 1 июня

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Портал, посвященный детскому отдыху в Московской области, запустят 1 июня. Об этом в среду в ходе форума "Московская область - территория развития детского отдыха. 2021" сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

"Для того, чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной и для организаторов, и для родителей, и для детей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху. В настоящее время он работает в тестовом режиме, но с 1 июня мы планируем его уже запустить в штатном режиме, чтобы все могли пользоваться", - сказала Фаевская.

Она добавила, что в настоящее время в регионе идет активная подготовка к детской оздоровительной кампании. В частности, в этом году планируется открытие палаточных лагерей и организация отдыха детей из Подмосковья в других регионах.

Министр напомнила, что в прошлом году, несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, оздоровительная кампания была запущена 15 июля. В лагерях отдохнули около 373 тыс. детей из Подмосковья в возрасте от семи до 15 лет.