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Около 6,6 млн цветов высадят в Подмосковье в рамках благоустройства

Старт высадки запланировали на 24 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 6,6 млн цветов высадят на городских цветниках в Московской области в конце апреля. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

"Мы активно готовимся к весенней высадке цветов на городских цветниках и клумбах. Всего к посадке планируется 6,6 миллионов цветов. Старт высадки запланирован на 24 апреля", - процитировали в пресс-службе слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В министерстве рассказали, что до 20 апреля коммунальные службы городских округов Подмосковья проведут подготовительные работы для посадки цветов. В рамках благоустройства планируется высадить тюльпаны, бегонии, виолы, лаванды, петунии, цинерарии и другие цветы.

В пресс-службе добавили, что работы по высадке пройдут во всех городских округах. Цветы будут высаживать вдоль пешеходных зон, в скверах, на площадях, вдоль дорог и улиц.

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