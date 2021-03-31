Губернатор Подмосковья выступит с ежегодным обращением к жителям 27 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует 27 апреля выступить с ежегодным обращением к жителям Подмосковья и представить программу действия на ближайший период.

"Мы ждем послание президента, потому что нужно понять главные акценты. <…> Мы уже готовим сейчас свое <...>. Готовим на основании опросов, проблем, с которыми к нам обращаются люди и которые мы решаем. Соответственно, 27 числа, пока мы так планируем. Я также сделаю отчет и представлю программу действия на ближайший период для того, чтобы каждый понимал логику наших действий, каждый мог услышать то, что для него важно: поликлиника, детский сад, объездная дорога города, чистое озеро или пруд, когда будут парки новые в территориях", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360" в среду.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что дата выступления президента России Владимира Путина с посланием парламенту будет объявлена вскоре. При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию РБК, что это мероприятие может состояться 22 апреля.