Подмосковье получило еще более 70 тыс. доз вакцины от COVID-19

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Еще более 70 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступило в медицинские организации Подмосковья. В общей сложности с момента начала вакцинации регион получил более 630 тыс. доз, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Медицинские организации Московской области получили еще более 70 тыс. доз препарата "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

"На данный момент вакцинация - самый надежный способ защиты от COVID-19 и его опасных осложнений. В первую очередь, это важно для людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. На данный момент эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизируется, однако вирус никуда не ушел. Поэтому важно защитить себя и сделать прививку. Московская область получила уже 634 тыс. доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.