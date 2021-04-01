Земельный контроль в Подмосковье осмотрит 13 тыс. участков для выявления борщевика

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 13 тыс. земельных участков Московской области осмотрят земельные инспекторы муниципальных образований для выявления борщевика Сосновского. Работы начнутся в мае, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Подмосковье с приходом солнечных дней начинается активная подготовка к борьбе с борщевиком Сосновского. C мая муниципальные земельные инспекторы начнут осмотры земель, на которых риск произрастания борщевика высок, а также тех участков, на которых в прошлом году обнаружили очаги опасного сорняка. В план земельных инспекторов уже вошли более 13 тыс. земельных участков, однако количество земель для осмотров будет постоянно корректироваться, чтобы охватить большую территорию и уничтожить сорное растение", - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, ликвидация борщевика требует комплексного решения и слаженных действий органов власти и местных жителей.

"В апреле в программу "Проверки Подмосковья" загрузят данные об участках для каждого округа Московской области. Больше всего осмотров предстоит провести Рузскому округу, где насчитывается свыше 1 640 участков, которые необходимо проверить, Домодедову - более 1 340 участков, Клину - 1 100 участков, Солнечногорску - свыше 940 участков, а Истре - 790 участков. Это земли, где с борщевиком уже велась борьба, и необходимо убедиться, что сорняк побежден", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

В пресс-службе пояснили, что в прошлом году в регионе проверили более 7,5 тыс. земельных участков. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности правообладателей участков, которые не уничтожают сорняк на своих землях. Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика для физических лиц составляют 2-5 тыс. рублей., для должностных лиц - 20-50 тыс. рублей, а для юридических лиц - 150 тыс. - 1 млн рублей.