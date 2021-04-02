Турагент из Подмосковья признала вину в мошенничестве с путевками

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Туристический агент из Московской области Ольга Овсяник признала вину по делу о крупном мошенничестве с путевками и согласилась погасить ущерб потерпевшим. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из потерпевших по делу Александр Карабанов.

"В ходе предварительного следствия туристический агент Ольга Овсяник признала вину и начала частично возмещать ущерб потерпевшим", - сказал защитник.

При этом он отметил, что производство по уголовному делу о мошенничестве завершено и в ближайшее время его материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу. "Прокурор подписал обвинительное заключение, что свидетельствует о наличии доказательств, подтверждающих виновность обвиняемой", - подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что полиция в Подмосковье возбудила уголовное дело в отношении туристического агента Овсяник. Как следует из постановления о возбуждении дела, под видом добросовестного оказания туристических услуг 16 октября прошлого года она обязалась предоставить семейной паре из России бронирование, оплату, получение и передачу документов для туристической поездки в Мальдивскую Республику стоимостью более 289 тыс. рублей. Однако турфирма не исполнила взятые на себя обязательства, в связи с чем в январе этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Дело возбуждено пока по одному эпизоду мошенничества.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.