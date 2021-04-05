Кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью заработали в Подмосковье

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. В медучреждениях Московской области начали работать 50 кабинетов для наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области начали работать 50 кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). В этих кабинетах врач-кардиолог или терапевт, прошедший специальную подготовку, осуществляет наблюдение за больными с самой сложной патологией, осложняющей практически все сердечно-сосудистые заболевания, резко снижающей качество жизни и ее продолжительность", - говорится в сообщении.

В Московской области для лечения пациентов с сердечной недостаточностью имеются все необходимые препараты, при необходимости врач кабинета ХСН выпишет рецепт для получения льготных лекарственных препаратов.

"Выполнение рекомендаций врача, контроль массы тела, количества выпитой и выделенной жидкости, выполнение рекомендаций по питанию и физической активности позволит избежать декомпенсации кровообращения и госпитализации в стационар", - приводятся в сообщении слова главного кардиолога Минздрава региона Марии Глезер.

В министерстве пояснили, что количество специализированных кабинетов в перспективе будет увеличиваться, чтобы качественная медицинская помощь была доступна всем нуждающимся жителям региона.