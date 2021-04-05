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В Подмосковье около 87 тыс. человек приняли участие в первых субботниках

Добровольцы убирали мусор, ремонтировали лавочки и урны, красили декоративные ограждения и пилили сухостой

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Порядка 87 тыс. жителей Московской области присоединились к муниципальным субботникам, которые прошли в городских округах Подмосковья 3 апреля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

"В прошедшую субботу, 3 апреля, во всех муниципалитетах нашего региона прошли первые субботники. Представители коммунальных и дорожных служб совместно с неравнодушными жителями приводили территории в порядок после зимы. Всего в субботниках приняли участие порядка 87 тыс. человек, на уборку было направлено более 1,6 тыс. единиц техники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что участники субботников убирали мусор, ремонтировали лавочки и урны, красили декоративные ограждения, пилили сухостой.

"Следующие муниципальные субботники в Подмосковье пройдут 10 и 17 апреля, а 24 состоится общеобластной субботник", - отметили в министерстве.

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