Власти Подмосковья планируют в ближайшие три года сдавать ежегодно по 30 школ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют вводить в эксплуатацию ежегодно около 30 школьных зданий в течение ближайших трех лет. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Мы стройку социальных объектов в ковид не останавливали. Все 50 школ, которые заложены в 2019-м, будут введены в срок. Дело в другом - Подмосковье растет, в год плюс 40 тыс. школьников, школ по-прежнему нужно много. Поэтому в ближайшие три года будем сдавать ежегодно еще по 30 школ. Мы строим по новым стандартам, чтобы сдавать школу не за два года, а хотя бы за полтора. Возможности для этого есть. Новые стандарты стараемся внедрять и в самом образовании - ребята должны учиться в комфорте, получать хорошие знания, чтобы затем поступать в лучшие учебные заведения", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В понедельник Воробьев посетил Щелковскую гимназию № 2, где в прошлом году был открыт новый корпус. Ранее в старом здании, рассчитанном на 900 мест, обучалось около 1,8 тыс. детей. Открытие современного корпуса гимназии, построенного по новым стандартам, позволило полностью ликвидировать здесь вторую смену.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, всего в 2021 году в регионе появится 39 новых школ, три из них уже открылись в Королеве, Рузе и Люберцах.