В Подмосковье количество случаев бешенства животных снизилось в пять раз

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около 10 случаев бешенства животных зафиксировали в Московской области с начала года, это в пять раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Министерство проводит большую работу по обеспечению эпизоотического благополучия Подмосковья, особое внимание уделяя профилактике бешенства животных. Так, за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 42 случая бешенства в 13 муниципальных образованиях Московской области, а с начала этого года зарегистрировано 8 случаев в 3 муниципальных образованиях области", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он отметил, что выездные бригады ветеринарных специалистов вакцинируют животных против бешенства во всех населенных пунктах Московской области. Также в регионе используется малая авиация, чтобы провести раскладку оральной вакцины для диких плотоядных животных.

"В прошлом году в области вакцинировано 553,9 тыс. голов мелких домашних животных против бешенства, в том числе: 277,2 тыс. собак и 176,6 тыс. кошек. За первый квартал текущего года вакцинировано 88,1 тыс. голов мелких домашних животных: 32,6 тыс. собак и 55,5 тыс. кошек", - добавил Воскресенский.