Поиск пропавших граждан среди пациентов подмосковных больниц запустили на портале госуслуг

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Поиск пропавших граждан среди пациентов подмосковных больниц запустили на региональном портале госуслуг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Регулярно на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше сервисов, которые делают жизнь наших граждан удобнее и проще. Так, для помощи жителям в экстренных ситуациях в Московской области заработала электронная система поиска пропавших людей среди поступивших в больницы региона. Онлайн-сервис доступен на региональном портале госуслуг в разделе "Здравоохранение". Для поиска пропавшего можно задать в поисковой строке ФИО или другие параметры - возраст, рост, телосложение, приметы, а также дату исчезновения человека", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Отмечается, что в настоящее время поиск пропавших ведется среди 26 тыс. пациентов, поступивших в подмосковные стационары в экстренном порядке. База пациентов регулярно обновляется.

В пресс-службе также рассказали, что результат поиска отображается в виде карточки пациента, при нажатии на которую можно увидеть развернутую информацию о человеке. "При нахождении человека с помощью сервиса необходимо обратиться в больницу лично или по контактному телефону, указанному в карточке пациента", - добавили в министерстве.