Животных, которых держал Барданов, распределят в питомники и зоопарки

"Сегодня животных описали сотрудники Росприроднадзора и работники природоохранной прокуратуры. Их всех распределят по разным местам. Енота отправят в один питомник, крокодилов - в другой, медвежат - в зоопарк в Туле", - сказал юрист. По словам Акавова, материальная возможность содержать зверей у семьи Барданова была. "Но дело в том, что вдове и детям покойного психологически тяжело ухаживать за животными, они напоминают им о Барданове. А условия в его доме были отличные. Сотрудники Росприроднадзора сегодня сказали, что далеко не во всех зоопарках такие есть", - сказал защитник.

30 марта в дом к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии.