Краснокнижные длиннохвостые синицы начали гнездиться в Долине реки Сетунь в Подмосковье

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пара ополовников, или длиннохвостых синиц, занесенных в Красную книгу Москвы, начали период гнездования в природном заказнике Долина реки Сетунь в Подмосковье. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"В природном заказнике Долина реки Сетунь были замечены редкие длиннохвостые синицы, у которых начался период гнездования. Пара ополовников (длиннохвостых синиц) устроили себе гнездышко на березе. Эти краснокнижные птицы в это время переговариваются между собой тихо, чтобы не привлечь внимание хищников и более крупных птиц", - говорится в сообщении. По данным специалистов, в гнездо самка откладывает до 16 яиц.

Эта мелкая птица названа так из-за очень длинного хвоста. Второе название - ополовник - дано ей в честь столового прибора, поскольку форма тела птички очень его напоминает. Окрас головы, шеи и живота у птицы белый, спинка и крылья черные с розовыми и коричневыми пестринами, а хвост и бока - нежно розовые.

Гнездование длиннохвостых синиц отмечено более чем на 40 природных территориях Москвы. Этих пернатых учли на природных территориях "Кусково", "Измайлово", "Битцевский лес", "Тропарево" и "Теплый Стан", "Москворецкий", в заказниках "Долина реки Сходни в Куркино" и "Зеленоградский", памятнике природы "Серебряный бор".