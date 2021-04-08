В Московской области с февраля совершили свыше 155 тыс. поездок по карте "Тройка"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 155 тыс. поездок совершили в Подмосковье по московской транспортной карте "Тройка" с февраля 2021 года. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Более 155 тыс. поездок совершили пассажиры Подмосковья по карте "Тройка". Возможность оплаты проезда "Тройкой" вводится поэтапно в автобусах подмосковных перевозчиков. Сейчас "Тройку" принимают на более 400 маршрутах "Мострансавто" в 1,5 тыс. автобусах, оборудованных стационарными валидаторами. В автобусах, где принимают карту, размещены специальные информационные стикеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пассажиры общественного транспорта оплачивали проезд "Тройкой" в Королеве, Подольске, Красногорске, Химках и Балашихе.

Столичная карта "Тройка" начала работать в Московской области с февраля 2021 года.