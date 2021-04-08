В Подмосковье столкнулись маршрутка и минивэн

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Маршрутка Mercedes столкнулась с минивэном Hyundai Starex на трассе в Подмосковье, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 22:00 мск на 5-м км трассы М7 "Волга" произошло ДТП с участием двух транспортных средств - маршрутки Mercedes и минивэна Hyundai Starex. В результате ДТП пострадали пять человек, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.