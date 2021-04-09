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Вакцинация от коронавируса в России

Более 600 тыс. человек в Подмосковье привились от COVID-19

Прививку в Московской области можно сделать в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и центрах "Активного долголетия"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжелых последствий. На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом "Спутник V", - привели в пресс-службе слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.

В министерстве добавили, что для прохождения вакцинации от COVID-19 в Подмосковье при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

Прививку от коронавирусной инфекции в Московской области можно сделать в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и центрах "Активного долголетия".

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