Сезон проката электросамокатов начнется в шести округах Подмосковья с 10 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Прокат электросамокатов откроется в шести городских округах Московской области с 10 апреля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Самокаты довольно востребованный вид транспорта среди жителей. С 10 апреля прокат будет доступен в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове, а с 25 апреля и в Люберцах. В округах расположены порядка 700 спецпарковок, где жители и гости региона смогут взять в аренду электросамокаты", - приводят в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе рассказали, что сервис аренды самокатов был запущен в Подмосковье летом 2020 года, за сезон проката жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тыс. поездок на электросамокатах, проехав порядка 600 тыс. км.

"Чтобы взять в аренду электросамокат, необходимо установить приложение Urent, доступное в App Store и Google Play. На карте в приложении будут видны доступные для аренды самокаты, которые можно забронировать. Перед арендой осмотрите его на видимые повреждения, отсканируйте на руле специальный QR-код - самокат включится после нажатия на кнопку "Активировать" в приложении. Далее введите код из приложения и откройте замок, после открытия проверьте исправность самоката", - добавили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что стоимость аренды электросамокатов составляет 4-6 рублей за минуту в будние дни, и 5-7 рублей - в выходные, первые 1,5 минуты бесплатны. Активация самоката стоит от 0 до 30 рублей в зависимости от спроса.

"При использовании электросамоката помните о своей безопасности и правилах дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозов, наденьте шлем. Не превышайте скоростной режим, проезжайте неровности осторожно на низкой скорости. Не используйте самокат в сильный дождь и ветер. Помните, что категорически нельзя ездить на самокате в состоянии опьянения, а также нельзя использовать один самокат вдвоем или втроем - это может привести к тяжелым травмам", - добавили в пресс-службе.