Более 50 педагогов примут участие в конкурсе "Воспитатель года Подмосковья - 2021"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Областной конкурс "Воспитатель года Подмосковья - 2021" пройдет с 12 по 24 апреля в Орехово-Зуевском университете. В нем примут участие более 50 педагогов, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования региона.

"В этом году в конкурсе участвуют 52 педагога дошкольных образовательных организаций региона. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Отмечается, что конкурс пройдет с 12 по 24 апреля в Орехово-Зуевском университете. По словам министра, победитель в следующем году представит Московскую область на всероссийском конкурсе "Воспитатель года России".

"Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими навыками, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность. Впереди серьезные испытания, желаю всем участникам удачи", - добавила Каклюгина.

В пресс-службе рассказали, что победитель будет объявлен на торжественном мероприятии в честь Дня Учителя и получит 500 тысяч рублей, а лауреаты - по 100 тысяч рублей.