Около 100 школ планируют построить в Подмосковье до 2024 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют построить в регионе порядка 100 школ до 2024 года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства Московской области сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Мы ежегодно "растем" на 43 тыс. <…> только школьников. <...> Такими темпами к 2023 году детей в Московской области, которые будут учиться в школах, будет больше 1 млн. Понятно, что под такое количество прироста нужно создавать инфраструктуру. <...> Соответственно, к 2024 году, учитывая контингент и прирост, мы построим еще 97 школ в Московской области", - сказала Каклюгина.

Она отметила, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 34 школы.

Министр также рассказала, что с 2013 года по 2020 год в Московской области были построены 166 школ. "Мы единственный субъект в стране, который строит такими темпами и такими масштабами", - отметила Каклюгина.