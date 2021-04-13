В Подмосковье более 48 тыс. ветеранов получат выплату от 15 до 25 тыс. рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья направят более 750 млн рублей на выплаты ветеранам к годовщине Победы, денежные средства в размере от 15 до 25 тыс. рублей получат более 48 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере от 15 до 25 тысяч рублей. В региональном бюджете на указанные цели предусмотрено 751,5 млн рублей" - привели в пресс-службе слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В пресс-службе рассказали, что всего в Московской области проживает более 48 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников и инвалидов войны - более 2,3 тысячи. Участникам и инвалидам войны выплатят по 25 тыс. рублей, а вдовам участников войны, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла - по 15 тыс. рублей.

Отмечается, что региональная единовременная выплата будет предоставлена в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 10 тыс. рублей.