График движения электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится в выходные

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в выходные дни апреля в связи с ремонтно-путевыми работами. В апреле железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на Савеловском направлении, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"В выходные дни с 12:00 17 до 12:00 18 апреля и в те же часы 24-25 апреля на участке Бескудниково - Марк и станции Марк будет проводиться капитальный ремонт второго главного пути. Ремонт пройдет по технологии "закрытого перегона", что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Всего за двое суток планируется отремонтировать 1,8 км пути с очисткой щебеночного балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути", - говорится в сообщении.

На период работ движение поездов на участке Бескудниково - Лобня будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Так, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек временно выведут из расписания, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

В сообщении отмечается, что для удобства пассажиров в указанные даты компания "Аэроэкспресс" увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов, которые будут отправляться от станции метро "Ховрино" и из аэропорта Шереметьево каждые 15 минут с 6:20 до 22:00 в сторону аэропорта и с 7:00 до 22:40 из аэропорта. При отправлении из аэропорта автобусы будут делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс". Поездка в аэропорт на метро с пересадкой на экспресс-автобус позволит сэкономить время вылетающим пассажирам. Автобусы идут по платной трассе и всего за 20 минут доставляют пассажиров прямо ко входу в терминал В, откуда осуществляется большинство рейсов.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".