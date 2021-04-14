Более 40 машин скорой помощи передали в городские округа Подмосковья

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Свыше 40 автомобилей скорой медицинской помощи передали в областную станцию скорой помощи для работы в 11 городских округах Московской области. До 7 мая в муниципальные образования поступят еще более 70 машин. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Андрей Воробьев передал ключи от скорых и реанимобилей в областную станцию СМП. 42 автомобиля отправятся в 11 городских округов - Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский, Химки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году для станции скорой медицинской помощи Подмосковья закуплено 167 автомобилей - ранее из них были переданы 54, до 7 мая в муниципалитеты поступит еще 71. Все транспортные средства укомплектованы необходимой техникой для спасения людей - дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.

"У нас был тяжелый год, ковид, поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу. Мы видели, какая нагрузка легла на бригады скорой помощи - в самые сложные дни было до 12 тыс. вызовов, в то время как обычно их 5-6 тыс.. Мы закупим в этом году технику, чтобы на линии работало порядка 800 машин. Нам нужно на 25% увеличить количество скорых, чтобы растущая Московская область, те, кто нуждаются, получали своевременную помощь. Но ключевое - это фельдшеры, врачи, водители. Я очень надеюсь, что в Подмосковье будут и дальше приходить на работу профессиональные, отзывчивые люди. От вашей работы очень многое зависит", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что Московская областная станция скорой медицинской помощи включает 53 подстанции и 80 постов скорой медпомощи. Автопарк состоит почти из 900 машин. За последние семь лет он обновлен более чем на 70%. Власти региона планируют приобретать порядка 95 авто в год, что позволит к 2025 году сократить средний возраст машин с пяти до трех лет.