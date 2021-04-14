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Дачная амнистия в Подмосковье затронет еще 300 тыс. дачных участков

Как отметил председатель Союза дачников Никита Чаплин, Московская область демонстрирует лучшие показатели по реализации права дачной амнистии среди всех субъектов страны

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дачной амнистией в Московской области воспользуются владельцы еще 300 тыс. дачных участков. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

"Дачная амнистия - это движение, которое выгодно всем на самом деле - и дачникам, которые оформляют, и государству. Сколько еще должны пройти дачную амнистию - по нашим оценкам, это не менее 500 тыс. объектов: это 300 тыс. участков и 200 тыс. домов", - сказал Чаплин.

Он отметил, что в целом лучшие показатели по реализации права дачной амнистии среди всех субъектов страны демонстрирует Московская область.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года. После этого правообладатели должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

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