Дачная амнистия в Подмосковье затронет еще 300 тыс. дачных участков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дачной амнистией в Московской области воспользуются владельцы еще 300 тыс. дачных участков. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

"Дачная амнистия - это движение, которое выгодно всем на самом деле - и дачникам, которые оформляют, и государству. Сколько еще должны пройти дачную амнистию - по нашим оценкам, это не менее 500 тыс. объектов: это 300 тыс. участков и 200 тыс. домов", - сказал Чаплин.

Он отметил, что в целом лучшие показатели по реализации права дачной амнистии среди всех субъектов страны демонстрирует Московская область.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года. После этого правообладатели должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.