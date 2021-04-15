График поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится в выходные из-за путевых работ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Красный Балтиец - Тушино. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 в связи с путевыми работами на участке Красный Балтиец - Тушино. С 12:00 мск 17 апреля до 12:00 мск 18 апреля железнодорожники проведут укладку 460 м бесстыкового пути. Новые бесстыковые или "бархатные" пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума", - сказали в пресс-службе.

Ремонт пройдет в круглосуточном режиме по технологии "закрытый перегон" - ремонтируемый участок пути будет закрыт для движения поездов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Рижского направления и электричек, смежных с Курским направлением. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями. Сделать это можно в расписании пригородных поездов на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.