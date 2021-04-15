Использование сельхозземель в Подмосковье будут контролировать из космоса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют запустить к июню мероприятия по мониторингу использования сельскохозяйственных земель с помощью фотосъемки из космоса. Это позволит выявлять и вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли. Об этом журналистам в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"У нас в этом году очень грандиозные планы. Мы планируем внедрить в нашу работу космическую съемку наших земель. Мы в онлайн-режиме каждые две недели будем получать полностью снимки всех наших земель из космоса, таким образом и объемы вводимых земель увеличатся, и объемы штрафов нерадивым пользователям", - сказал Воскресенский.

По его словам, в настоящее время власти находятся на стадии переговоров с исполнителями. "Я думаю, если все будет хорошо, в июне мы уже начнем", - сказал Воскресенский.

Он также отметил, что благодаря космической съемке будет контролироваться нецелевое использование земель.