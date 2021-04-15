В Подмосковье родителям разрешили посещать утренники в детсадах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Запрет на посещение родителями праздничных мероприятий в детских садах отменили в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В подмосковных детских садах отменяется запрет на посещение родителями праздничных мероприятий. Таким образом, все желающие снова могут очно увидеть праздничные мероприятия дошколят. Особенно это актуально для родителей выпускников, от них было больше всего обращений", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

При этом она отметила, что в детских садах сохраняется требование проводить мероприятия только в рамках одной группы.

"Просим всех родителей следовать обязательным требованиям безопасности для посещения дошкольных учреждений: измерять температуру на входе, обрабатывать руки антисептиком, а также не забывать надевать маску", - добавила Каклюгина.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции был введен в Московской области постановлением губернатора региона Андрея Воробьева 13 марта 2020 года. В настоящее время в области сохраняется ряд введенных в связи с пандемией ограничений, однако наибольшее их количество уже прекратили свое действие. Один из главных действующих пунктов постановления - соблюдение масочного режима при посещении общественных мест: магазинов, торговых центров и транспорта.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 240 867 случаев заражения, выздоровели 198 084 человека, умерли 5 614.