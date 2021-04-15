МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 60 видов из Красной книги Московской области восстановили популяцию за последние пять лет. Об этом в четверг сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании Московской областной думы.

"За последние пять лет 62 вида, которые находились в Красной книге Московской области и были на грани исчезновения, были исключены из Красной книги. Они восстановили свою популяцию и не требуют дополнительной охраны со стороны региона", - сказал Разин.

Он добавил, что в Красной книге Московской области осталось порядка 670 видов.

"Конечно, наша основная задача - делать так, чтобы природа Подмосковья восстанавливалась, количество животных, растений минимизировалось в Красной книге и жить было комфортно всем", - сказал Разин.

Предполагается, что до 2026 года в Подмосковье создадут 18 новых особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых составит 78 тыс. га.