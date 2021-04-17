Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Подмосковье

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полуторагодоваля девочка выжила после падения из окна третьего этажа в Можайске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, девочка находилась под присмотром бабушки, которая ненадолго покинула комнату, отлучившись на кухню. Оставшись один в комнате, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал на улицу с высоты третьего этажа", - сообщила Врадий.

Девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом позвоночника. Следователи начали проверку.

В ГСУ в очередной раз предупредили о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасности детей, так как падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.