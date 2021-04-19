Более 250 тыс. человек приняли участие в муниципальных субботниках в Подмосковье

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 250 тыс. жителей Московской области приняли участие в муниципальных субботниках, которые прошли 17 апреля в 62 городских округах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В минувшую субботу у нас прошли очередные муниципальные субботники, участниками которых стали более 250 тыс. человек в 62 городских округах. Впереди - общеобластной, который состоится 24 апреля", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Отмечается, что в рамках проведенных работ выполнены опиловка, а также кронирование 5 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, благодаря субботнику удалось собрать и вывезти 7,6 тыс. кубометров мусора.

В министерстве пояснили, что в число лучших муниципалитетов по итогам субботников вошли Клин, Восход, Балашиха, Королев, Ленинский, Черноголовка, Пушкинский, Одинцовский, Красногорск и Коломна.

"Уже в эту субботу в регионе пройдет общеобластной субботник. Все желающие смогут помочь с уборкой дворов и улиц, привести в порядок памятники и лавочки, посадить цветы. Для того чтобы каждый желающий мог принять участие в общеобластном субботнике 24 апреля, все муниципальные образования обеспечены инструментами и инвентарем для проведения. Заготовлены грабли, лопаты, метла, перчатки, тачки и мешки для мусора", - говорится в материале.