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В МЧС предупредили о сильном дожде с мокрым снегом в Подмосковье

Ожидается, что дождь продлится до середины 21 апреля, автомобилистам в связи с непогодой посоветовали ставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главное управление ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с мокрым снегом, а также ветре с порывами до 15 метров в секунду в отдельных районах до 15:00 среды.

"В Московской области в ближайший час с сохранением до 15:00 21 апреля ожидается дождь, ночью сильный, местами с мокрым снегом; в период с 14:00 до 20:00 20 апреля, на востоке области до 14:00 21 апреля, ожидается ветер порывами до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка МЧС во вторник.

В МЧС автомобилистам в связи с непогодой посоветовали машину ставить в гараж или парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, при подтоплении участков дорог - не пытаться по ним проехать, а лучше встать на обочине. Пешеходам - обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, а также избегать деревьев. Если дождь застал пешехода на улице, ему не рекомендовано спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а нужно укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления, отметили в главке.

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