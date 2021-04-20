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Власти Подмосковья надеются избежать новых ограничений из-за COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежедневно в регионе прививаются около 15 тыс. человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области надеются избежать введения новых ограничений в регионе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Ежедневно в Подмосковье прививаются от COVID-19 около 15 тыс. человек, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы все-таки надеемся избежать ограничений. Сейчас активно работают главные врачи и наши главы, руководители предприятий по вакцинации. Мы неплохими темпами идем по вакцинации, в день, как я уже говорил, порядка 15 тыс. прививаем. На сегодня 730-750 тыс. вакцин мы поставим", - сказал Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции был введен в Московской области 13 марта 2020 года. В настоящее время в области сохраняется ряд введенных в связи с пандемией ограничений, однако наибольшее их количество уже прекратило свое действие. Один из главных действующих пунктов постановления - соблюдение масочного режима при посещении общественных мест: магазинов, торговых центров и транспорта.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 243 793 случая заражения, выздоровели 200 759 человек, умерли 5 687.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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