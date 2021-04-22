Голосовой робот для записи на вакцинацию от коронавируса начал работать в Подмосковье

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Голосовой робот для записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции начал работать в Московской области, он доступен в голосовом меню по телефону 122. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области расширяются возможности голосового помощника. Ранее Минздравом региона был запущен сервис на основе искусственного интеллекта по вызову врача на дом, теперь появилась возможность записаться на вакцинацию от COVID-19. Робот доступен в голосовом меню по телефону 122", - сказали в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что записаться на вакцинацию в поликлинике можно также на портале госуслуг, в поликлинике и МФЦ, а также в клубах "Активное долголетие". Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи.

"Мы развиваем информационные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Голосовой помощник предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время, достаточно назвать номер полиса ОМС", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.