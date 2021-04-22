Валовый надой молока в Подмосковье вырос почти на 5% с начала года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Валовый надой молока в Московской области с начала 2021 года увеличился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Общий валовый надой за 15 недель текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья составил 187 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года производство молока составило 178 тыс. тонн. Прирост - 4,9%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он пояснил, что лидерами по надоям молока с начала года стали хозяйства Ленинского, Зарайского, Озерского и Луховицкого городских округов.

"Общий рост поголовья крупного рогатого скота с начала года также увеличился на 1 893 головы и составил 87 492 головы. Прирост относительно прошлого года составил 6,1%", - отметил Воскресенский.

Всего по итогам прошлого года валовое производство молока в Подмосковье составило более 710 тыс. тонн.