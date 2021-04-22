Мособлдума представит план реализации послания президента РФ на следующем заседании

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы представят и рассмотрят на следующем заседании областного парламента план реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил в четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Вчера было Послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию, где были озвучены очень важные и ключевые моменты дальнейшего развития нашей страны <…> На следующее заседание дума представит план реализации тех пунктов послания, которые были отражены вчера президентом Российской Федерации. Сделать план мероприятий в разрезе каждого комитета, оформить его как план мероприятий Московской областной думы в рамках данного послания с тем, чтобы мы его рассмотрели, утвердили и он являлся основой работы на этот год", - сказал Брынцалов в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что послание президента было социально ориентированным: были затронуты вопросы в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также вопросы развития инфраструктурных проектов на территории каждого региона РФ. "Эти вопросы, в частности, касаются во многом жизни нашего региона. Уже многое сделано на территории Московской области в тех вопросах, которые были озвучены, но, конечно, с теми предложениями, которые прозвучали, задачами, которые были поставлены, тоже предстоит большая организационная работа, в том числе сопровождение законодательной ветви власти", - добавил Брынцалов.