Ногинску присвоили звание "Населенный пункт воинской доблести"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о присвоении почетного звания Подмосковья "Населенный пункт воинской доблести" городу Ногинску.

Проект закона "О присвоении городу Ногинску почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" на заседании Мособлдумы представила заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная. Она отметила, что ходатайство о присвоении Ногинску почетного звания поступило от Совета депутатов Богородского городского округа.

"Ногинск находится в одном ряду со многими городами Московской области, жители которого проявили в годы [Великой Отечественной войны] войны невероятную стойкость, мужество, самоотверженность. Ногинск потерял в боях около 15 тысяч жителей - это огромная жертва для города с численностью [населения] 80 тысяч человек в те годы. Такой подвиг не забывается, и присвоение звания городу тому подтверждение", - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

В свою очередь, депутат от Богородского округа Вячеслав Фомичев, чьи слова также приводятся в сообщении, подчеркнул, что "на немецких картах город Ногинск был отмечен как место, где должна была закончиться операция "Тайфун" - это окружение города Москвы и, по сути, его захват". "Жители Ногинска гордятся тем, что смогли внести вклад в провал фашистского плана и дать отпор врагу", - добавил он.

В Подмосковье в апреле 2015 года был принят закон, в соответствии с которым муниципальным образованиям, где во время Великой Отечественной войны проходили сражения, присваивается звание "Населенный пункт воинской доблести".