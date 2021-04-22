В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье во второй половине дня 23 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 м/с во второй половине дня пятницы.

"23 апреля в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В Московской области ожидается дождь, во второй половине дня гроза, местами порывы ветра до 17 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В МЧС в связи с непогодой советуют ставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска, например, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты. Во время грозы надо держаться дальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.