Более 180 камер установят на контейнерных площадках в Подмосковье до 1 июня

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Порядка 500 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области для наблюдения за своевременным вывозом отходов, из них 185 камер планируется установить до 1 июня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В рамках реализации проекта по контролю за работой региональных операторов и оперативному реагированию на скопление отходов на контейнерных площадках, на первом этапе в Московской области установят 185 камер видеонаблюдения. Всего в текущем году планируется установить порядка 500 камер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что первые камеры установят до 1 июня. На первых этапах программа будет реализована на контейнерных площадках, где ранее выявлялись случаи несвоевременного вывоза отходов или ненадлежащего содержания.

"Проблема с быстрым накоплением отходов особенно актуальна в теплое время года, когда открыт дачный сезон. Установка камер - превентивная мера, чтобы избежать возникновения навалов и сделать жизнь местных жителей комфортнее", - процитировали в пресс-службе министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Как рассказали в пресс-службе, мониторинг камер в постоянном режиме будет осуществляться через центр управления регионом, специалисты которого будут напрямую работать с региональными операторами и муниципальными образованиями.