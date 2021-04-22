Власти Подмосковья ожидают почти 14 млн туристов в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти 14 млн туристов могут посетить Московскую область в нынешнем году. Об этом в четверг сообщил и.о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

"Туристический поток в Московской области в 2018-2019 годах стабильно рос, в 2020 году у нас падение в два раза было <…> Планы [по туристическому потоку] на 2021 год - почти 14 млн человек", - сказал Шимко в ходе круглого стола комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы на тему: "О развитии экологического туризма в Московской области".

Согласно презентации Шимко туристский поток в Подмосковье в 2018-2019 годах составил около 40 млн человек, в 2020 году область посетили почти 12 млн туристов.

Кроме этого, Шимко в ходе круглого стола отметил, что в регионе предоставляются субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие объектов туристической инфраструктуры, а также можно получить компенсации за привлечение туристов из других регионов РФ и организационных групп несовершеннолетних туристов.