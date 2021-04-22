Медицинский центр помощи детям с генетическими патологиями кожи открылся в Подмосковье

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первый в России Центр генных дерматозов для помощи детям с редкими генетическими патологиями кожи открылся на базе Детского клинического многопрофильного центра Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье на базе Детского клинического многопрофильного центра Московской области начал работать первый в России Центр генных дерматозов. В нем будут проходить лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи, в том числе с буллезным эпидермолизом ("дети-бабочки") и ихтиозом ("дети-рыбки")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре будут вести прием педиатр, дерматолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, гематолог, хирург, а также диетолог и психолог. Осмотр пациентов будет проходить по системе мультидисциплинарного подхода - ставить диагноз и назначать лечение будет консилиум специалистов.

"Очень важно, чтобы дети с генными кожными заболеваниями могли получить необходимую медицинскую помощь. В региональном центре генных дерматозов им будет доступна не только высокоточная диагностика, но и качественное лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.