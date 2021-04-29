В Подмосковье с 1 мая запретят ходить в лес и жарить на природе шашлыки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим вводится с 1 мая на территории Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства. Режим предполагает, что посещать леса будет нельзя тем, чья работа с ними не связана.

По данным ведомства, также нельзя разводить открытый огонь, в том числе на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Около своего дачного дома и в безветренную погоду это делать можно, однако мангал должен быть стационарным, стоять к зданиям не ближе, чем в 5 м. При этом необходимо очистить от мусора площадь в радиусе двух метров от мангала и иметь первичные средства пожаротушения, например песок.

За нарушение режима грозит административный штраф - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, для ИП - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.