{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Подмосковья считает ношение масок в общественных местах правилом хорошего тона

Андрей Воробьев также призвал жителей региона обсудить в кругу семьи вопрос вакцинации и поставить прививку от коронавируса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ношение масок в общественных местах правилом хорошего тона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Маски уже, наверное, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве", - сказал Воробьев в воскресенье. Он напомнил, что на майские праздники власти региона не стали вводить дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. "Ограничения не планируем вводить, планируем, чтобы все пункты вакцинации - я опять хочу подчеркнуть важность - работали", - заметил губернатор в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

В этой связи Воробьев также попросил жителей обсудить в кругу семьи вопрос вакцинации. "Мы просим, чтобы в кругу семьи тоже обсудили и уже решились поставить прививку, нет лучше вакцины - уже факт, "Спутник V" работает, никаких патологий нет", - подчеркнул губернатор.

По последним данным федерального оперштаба, Московская область находится на третьем месте по числу заболевших коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Облачная погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 2 мая
Ночью температура может опуститься до плюс 6 градусов
Читать полностью