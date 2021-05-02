Губернатор Подмосковья считает ношение масок в общественных местах правилом хорошего тона

"Маски уже, наверное, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве", - сказал Воробьев в воскресенье. Он напомнил, что на майские праздники власти региона не стали вводить дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. "Ограничения не планируем вводить, планируем, чтобы все пункты вакцинации - я опять хочу подчеркнуть важность - работали", - заметил губернатор в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

В этой связи Воробьев также попросил жителей обсудить в кругу семьи вопрос вакцинации. "Мы просим, чтобы в кругу семьи тоже обсудили и уже решились поставить прививку, нет лучше вакцины - уже факт, "Спутник V" работает, никаких патологий нет", - подчеркнул губернатор.

По последним данным федерального оперштаба, Московская область находится на третьем месте по числу заболевших коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга.