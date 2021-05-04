В Подмосковье более 830 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 830 тыс. человек уже вакцинированы от коронавируса в Подмосковье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Более 830 тыс. человек в Подмосковье прошли вакцинацию от коронавируса, 40% из них - жители старше 60 лет. Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, торговых центрах. В течение всех майских праздников мобильные комплексы работают также в СНТ и ДНТ - всего в этом месяце туда запланировано около 1,3 тыс. выездов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что специально созданная интерактивная карта на сайте covid.mz.mosreg.ru помогает жителям Подмосковья выбрать наиболее удобный прививочный пункт. На этом же ресурсе для удобства и экономии времени можно заранее заполнить анкету и ознакомиться с памяткой перед вакцинацией. Она проводится бесплатно и добровольно.

Запись в стационарные пункты осуществляется по телефону 122, через федеральный (gosuslugi.ru) и региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы госуслуг, а также в МФЦ, поликлиниках, клубах "Активное долголетие". Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах, достаточно иметь только паспорт и полис ОМС.

"Сегодня важная задача - массовая вакцинация. О ней в своем послании сказал наш президент. Там, где делают прививки, снижается госпитализация. Понятно, что это дело добровольное, но мы должны предупредить и обезопасить тех, кто этого еще не сделал - наших жителей. Мы видим, что вакцинация идет тогда, когда врач приходит в офис или на предприятие, отвечает на волнующие людей вопросы. Вакцинация сегодня абсолютно доступна", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.