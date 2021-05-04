Около 600 подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Порядка 600 подъездов многоквартирных домов отремонтировали в Московской области с начала года, всего в текущем году планируется привести в порядок более 13 тыс. подъездов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"С начала 2021 года отремонтировано 577 подъездов в 42 муниципалитетах, из которых в городском округе Подольск - 52 подъезда, в городском округе Балашиха - 50 подъездов, в городском округе Химки приведены к нормативному состоянию 48 подъездов", - говорится в сообщении.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, которого цитирует пресс-служба, работы по ремонту подъездов ведутся практически во всех городских округах региона, в том числе и в майские праздники. По данным министерства, в разной степени готовности находится около 1,9 тыс. подъездов.

В материале уточняется, что всего в этом году планируется отремонтировать 13,2 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа "Мой подъезд" функционирует в регионе с 2016 года, за этот период в Подмосковье отремонтировали более 83 тыс. подъездов.