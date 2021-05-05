Число пожаров в майские праздники в Подмосковье снизилось вдвое

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Количество пожаров, произошедших в первые дни майских праздников на территории Подмосковья, снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в среду на проходящей в онлайн-формате пресс-конференции в ТАСС замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев.

"В целом за три майских дня у нас произошло порядка 300 пожаров, что, если сравнивать с предыдущим годом, составляет 50% (в прошлом году произошло почти 700 возгораний в жилых домах и на территориях в Московской области - прим. ТАСС)", - сказал он.

Медведев признал, что снижению числа пожаров поспособствовала холодная и дождливая погода. Но также, по его словам, повысилась культура безопасности граждан.

По данным МЧС, с начала года в Московской области произошло 9,5 тыс. пожаров (за тот же период прошлого года - 12 тыс.). При этом погибли 173 человека и пострадали 136. За это же время зафиксировали 49 природных пожаров (в прошлом году - 151 пожар). Площадь, пройденная огнем, составила 104 га в этом году.

На контроле у МЧС в Подмосковье находятся 683 населенных пункта, которые расположены рядом с лесами, 860 садоводческих товариществ и 39 детских оздоровительных лагерей.