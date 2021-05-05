Почти 5 тыс. возгораний сухой травы произошло в этом году в Подмосковье

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. МЧС зафиксировало почти 5 тыс. возгораний сухой растительности с начала 2021 года на территории Подмосковья. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев.

"За период с момента схода снега и до настоящего времени зарегистрировано 4 818 случаев горения травы", - сказал он.

При этом таких случаев стало меньше почти на 2 тыс., чем в это же время прошлого года, отметили Медведев. Он считает, что роль в снижении сыграла четырехступенчатая система мониторинга и профилактики. Так, возгорания отслеживаются с помощью космических аппаратов, воздушных судов, патрулирования на автомобилях и через видеонаблюдение, которым оснащены леса.

В целом с 2010 года, по словам представителя ГУ МЧС, ежегодно число пожаров в Московской области снижается на 10%, число погибших в них - на 5%.

Ранее сообщалось, что с начала года в Московской области произошло 9,5 тыс. пожаров (за тот же период прошлого года - 12 тыс.). При этом погибли 173 человека и пострадали 136. За это же время зафиксировали 49 природных пожаров (в прошлом году - 151 пожар). Площадь, пройденная огнем, составила 104 га в текущем году.