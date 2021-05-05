МЧС опубликовало экстренное предупреждение о ветре до 20 м/с в Подмосковье 6 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в четверг.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Московской области ожидаются порывы ветра местами до 20 м/ с", - сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

При порывистом ветре жителям Подмосковья рекомендуют убирать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, машину парковать в гараже. На улице пешеходам советуют обходить шаткие строения, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.