В Подмосковье за разведение костров с 1 мая оштрафовали почти 300 человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Почти 300 физических и 15 юридических лиц привлечены к ответственности в Подмосковье за нарушение правил использования открытого огня с 1 мая, когда в области был введен особый противопожарный режим. Об этом сообщил в среду замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев.

"С момента введения особого противопожарного режима на территории Московской области было привлечено к ответственности 288 физических лиц и 15 юридических лиц за нарушение правил использования открытого огня", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Всего, по словам Медведева, с момента схода снега и до настоящего времени в ходе рейдов сотрудники МЧС привлекли к административной ответственности более 700 лиц. "В первую очередь, это граждане, которые неправильно использовали огонь. Также были привлечены должностные лица на организациях и предприятиях, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые не обеспечили необходимые меры пожарной безопасности при проведении мероприятий, связанных с открытым огнем", - пояснил он.

Представитель ГУ МЧС отметил, что к борьбе с пожарами в майские праздники от ведомства привлекаются регулярно до 1,5 тыс. личного состава. В будние дни их количество сокращается до 1 тыс. человек. Кроме того, им помогают сотрудники полиции, органы административно-технического надзора, представители администрации, добровольцы и местные жители.

1 мая на территории Московской области введен особый противопожарный режим во время которого нельзя разводить открытый огонь, в том числе на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Около своего дачного дома и в безветренную погоду это делать можно, однако мангал должен быть стационарным, стоять к зданиям не ближе, чем в 5 метрах. При этом необходимо очистить от мусора площадь в радиусе двух метров от мангала и иметь первичные средства пожаротушения, например песок. За нарушение режима грозит административный штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, для ИП - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.